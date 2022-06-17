Otomobilde çıkan uyuşturucuya 3 gözaltı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine durdurulan plakası ve sürücüsü açıklanmayan otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Otomobilde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.