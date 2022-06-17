Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine durdurulan plakası ve sürücüsü açıklanmayan otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Otomobilde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.Kaynak: PHA
Otomobilde çıkan uyuşturucuya 3 gözaltı
Adıyaman’da, şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.
17 Haziran 2022 Cuma 14:17
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