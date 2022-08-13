Otomobilde çıkan uyuşturucuya 1 tutuklama

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik yürütülen çalışma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarafından Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 10'uncu kilometresinde uygulama noktası oluşturuldu. Plakası ve sürücüsü açıklanmayan otomobil şüphe üzerine durduruldu. Jandarma ekipleri tarafından otomobilde yapılan aramada poşet içerisine gizlenmiş 42 gram sentetik madde, 47 adet uyuşturucu hap ile aparat ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu muhafaza altına alınırken, otomobilde bulunan M.M.A., H.E., Ö.T., A.C. ve M.K., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulamaların ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden M.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.