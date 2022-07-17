Otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, merkeze bağlı Yaylakonak yolu üzerindeki Çat Deresi mevkiinde meydana geldi. Kent merkezi Selçuk T., yönetimindeki 33 ADU 599 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kazada sürücü ve otomobilde bulunan Mehmet, Elanur, Gülüzar T., çocuklar Zeliha ve Dila B., yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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