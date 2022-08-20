Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Gaziantep-Besni karayolunun yolunun 20'inci kilometresinde meydana geldi.

Karagüveç köyü yakınlarında İbrahim Yakut yönetimindeki 02 AAR 366 plakalı otomobil kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, sürücü İbrahim Yakut ile otomobilde bulunan Hatice Yakut, Ayşe Yakut ve Uğur Ulu yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan itfaiye ve sağlık görevlileri tarafından çıkartılarak ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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