Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Kahta-Diyarbakır karayolunun 20'inci kilometresinde meydana geldi.

İlçe merkezi yönünde ilerleyen Ahmet Demir (45) idaresindeki 45 KS 689 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Demir, yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralı sürücü ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Demir'in sağlık durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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