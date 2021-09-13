Otomobil park halinde vince çarptı: 3 yaralandı

Kaza, öğle saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer K. idaresindeki 02 KC 065 plakalı otomobiliyle seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 02 ABR 061 plakalı vincine çarptı. Kazada sürücüsü Ömer K. ile otomobilde bulunan Belkıs ve İclal K. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.