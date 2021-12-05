Otomobil orta refüje çarparak devrildi: 1 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde Mehmet K. yönetimindeki 02 ADC 232 plakalı otomobil kontrolden çıkarak orta refüje devrildi. Kazada otomobilde bulunan Reşit K. (15) yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri otomobilde bulunan yaralı sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tedavi altına alınan Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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