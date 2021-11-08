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Otomobil keçi sürüsüne daldı: 28 hayvan telef oldu

Adıyaman’da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan küçükbaş hayvan sürüsünün arasına dalan otomobil, 28 keçiyi telef etti.

08 Kasım 2021 Pazartesi 15:56
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Otomobil keçi sürüsüne daldı: 28 hayvan telef oldu

Adıyaman’da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan küçükbaş hayvan sürüsünün arasına dalan otomobil, 28 keçiyi telef etti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Şanlıurfa karayolunun 26’ncı kilometresinde yolun karşı tarafına geçirilmeye çalışılan Hamit Avcı’ya ait küçükbaş hayvan sürüsünün arasına, Adıyaman’dan Şanlıurfa istikametine gitmekte olan Tunahan Doğan idaresindeki 47 AAG 970 plakalı Hyundai marka otomobil daldı. Sürünün arasına dalan otomobil, 28 keçinin telef olmasına neden oldu. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ile bölge trafik polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından telef olan hayvanlar ile araç yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: iha
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