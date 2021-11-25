Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 6 yaralı - Videolu Haber

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 10. kilometresinde Mahmut A. idaresindeki 02 ABZ 938 plakalı kamyonete aynı yönde ilerleyen Avad A. yönetimindeki 55 AAY 078 plakalı otomobiliyle arkadan çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle Hakan A. ile otomobilde bulunan Fatma A., Abuzer A., İbrahim A., Zekeriya A. ve Zehra A. yaralandı.

Otomobilde sıkışan yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Otomobilden kurtarılan yaralılar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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