Otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı 1 yaralı

Alınan bilgiye göre kaza Siteler Mahallesi’nde meydana geldi. , A.Ö (22), idaresindeki 02 AJ 168 plakalı motosiklet ile B.Ç (47), idaresindeki 02 FM 202 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.