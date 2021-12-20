Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre kaza Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında meydana geldi.

Kent merkezi yönünde ilerleyen A.E., idaresindeki 48 TV 293 plakalı otomobil ile M.O., yönetimindeki 44 PE 789 plakalı midibüs, çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü A.E., ile otomobilde bulunan B.D., yaralandı. Otomobil içerisinde sıkışan B.D., olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak kurtarıldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: PHA