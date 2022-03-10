Galeriler Yazarlar
Adıyaman 8
kapalı
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.043,38
ALTIN
960,18
DOLAR
14,93
STERLİN
19,70
EURO
16,52

Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Adıyaman’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışma anı kameralara saniye saniye yansırken, meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

10 Mart 2022 Perşembe 16:41
6 Okunma
Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Adıyaman’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışma anı kameralara saniye saniye yansırken, meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mimar Sinan Parkı istikametinden Sümer Meydanı istikametine giden Muhammed Gazi Emül idaresindeki 06 FP 8148 plakalı Ford marka otomobil, Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde park halinde olduğu esnada aniden yola çıkan Ali Haydar Yapıcı idaresindeki 02 ABU 065 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, hafif ticari araç ile yol kenarında park halinde bulunan kamyonet arasında sıkıştı. Meydana gelen kaza iş yeri kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaşanılan kazada hafif ticari araçta bulunan İpek Emül ile Medine Emül yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cezaevi firarisi yakalandı
Cezaevi firarisi yakalandı
Adıyaman’da uyuşturucuya 1 gözaltı
Adıyaman’da uyuşturucuya 1 gözaltı
Adıyaman'da ev çıkan yangın paniğe neden oldu - Videolu Haber
Adıyaman'da ev çıkan yangın paniğe neden oldu - Videolu Haber
Gölbaşı'nda uyuşturucuya: 2 tutuklama
Gölbaşı'nda uyuşturucuya: 2 tutuklama
Sokak ortasından başından vurulan 4 çocuk annesi toprağa verildi - Videolu Haber
Sokak ortasından başından vurulan 4 çocuk annesi toprağa verildi - Videolu Haber
Kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı
Kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı
Eşini sokak ortasında öldüren koca: Gururuma dokundu - Videolu Haber
Eşini sokak ortasında öldüren koca: Gururuma dokundu - Videolu Haber
Polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan şüpheli motosikleti bırakıp kaçtı - Videolu Haber
Polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan şüpheli motosikleti bırakıp kaçtı - Videolu Haber
Adıyaman'da PKK üyesi 2 şüpheli gözaltına alındı
Adıyaman'da PKK üyesi 2 şüpheli gözaltına alındı
Evden televizyon çalan şüpheli tutuklandı - Videolu Haber
Evden televizyon çalan şüpheli tutuklandı - Videolu Haber
Polisin şehit olduğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Polisin şehit olduğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD ekipleri kurtardı - Videolu Haber
Kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD ekipleri kurtardı - Videolu Haber
Kocası tarafından sokak ortasında vurulan kadın kurtarılamadı - Videolu Haber
Kocası tarafından sokak ortasında vurulan kadın kurtarılamadı - Videolu Haber
Kocası tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti
Kocası tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında tüfekle vurdu - Videolu Haber
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında tüfekle vurdu - Videolu Haber
4 çocuk annesi kadına sokak ortasında kanlı pusu
4 çocuk annesi kadına sokak ortasında kanlı pusu
4 çocuk annesi kadına sokak ortasında kanlı pusu
4 çocuk annesi kadına sokak ortasında kanlı pusu
Kazada hayatını kaybeden stajyer polis toprağa verildi
Kazada hayatını kaybeden stajyer polis toprağa verildi
Kazada ağır yaralanan stajyer polis hayatını kaybetti
Kazada ağır yaralanan stajyer polis hayatını kaybetti
Otomobil ile havaya ateş edip kaçtılar - Videolu Haber
Otomobil ile havaya ateş edip kaçtılar - Videolu Haber
Nemrut Dağında mahsur kalan 8 turist kurtarıldı - Videolu Haber
Nemrut Dağında mahsur kalan 8 turist kurtarıldı - Videolu Haber
Nemrut Dağı’nda 8 turist mahsur kaldı
Nemrut Dağı’nda 8 turist mahsur kaldı
Adıyaman’da inşaatın 5’inci katından düşen işçi yaralandı
Adıyaman’da inşaatın 5’inci katından düşen işçi yaralandı
Adıyaman’da uyuşturucuya 2 tutuklama
Adıyaman’da uyuşturucuya 2 tutuklama
Şehit Polis Memuru Eyüp Saz son yolculuğuna uğurlandı - Videolu Haber
Şehit Polis Memuru Eyüp Saz son yolculuğuna uğurlandı - Videolu Haber
Adıyaman’da maç sonrasında gerginlik - Videolu Haber
Adıyaman’da maç sonrasında gerginlik - Videolu Haber
Şehit Polis Memuru Eyüp Saz’ın cenazesi memleketine uğurlandı
Şehit Polis Memuru Eyüp Saz’ın cenazesi memleketine uğurlandı
Kahta’da kaza yerine otomobil daldı: 1 polis şehit, 1 ölü, 4 yaralı
Kahta’da kaza yerine otomobil daldı: 1 polis şehit, 1 ölü, 4 yaralı
Kazada 1 polis şehit oldu, 1 vatandaş hayatını kaybetti
Kazada 1 polis şehit oldu, 1 vatandaş hayatını kaybetti
Dilencinin üzerinde 3 bin 745 lira çıktı
Dilencinin üzerinde 3 bin 745 lira çıktı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim