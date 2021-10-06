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Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Videolu Haber

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpışmasıyla 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

06 Ekim 2021 Çarşamba 12:18
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Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, kaza, öğle saatlerinde Samsat- Adıyaman karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi.
Doğanca Köyü yakınlarında Ahmet Turhan idaresindeki 44 AAL 594 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen ve yakınların taziyesine giden Mustafa Sönmez idaresindeki 44 AS 457 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücülerden Mustafa Sönmez, Ahmet Turhan ile hafif ticari araçta bulunan Besi Sönmez, Abuzer Sönmez ve Mehmet Sönmez yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen AFAD ekipleri, araçta sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık görevlilerine teslim etti. Sağlık görevlileri tarafından yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan Abuzer Sönmez, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Sönmez'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: PHA
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Son Güncelleme: 06.10.2021 13:26
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