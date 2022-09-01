Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Gölbaşı-Adıyaman karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi.

Adıyaman yönünde ilerleyen Yakup Yıldırım yönetimindeki 07 D 5286 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Diyarbakırlıoğlu idaresindeki 02 ZA 629 plakalı otomobil kafaya kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ve Abubekir Diyarbakırlıoğlu yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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