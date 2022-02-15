Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı - Videolu Haber

Adıyaman'da, hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza Karapınar Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücü öğrenilemeyen 01 AAS 639 plakalı otomobil ile K.T., idaresindeki 02 AAN 517 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada K.T., yaralandı. Vatandaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelene sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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