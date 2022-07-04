Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ağır, 2 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, Altınşehir Mahallesi’nde meydan geldi.

Sürücüsü öğrenilemeyen 33 AZJ 02 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen M.E.B., idaresindeki elektrikli bisiklette arkadan çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü ve yolcu koltuğunda bulunan F.S., yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan F.S'nin durumun ciddi öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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