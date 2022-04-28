Otomobil ile çarpışman motosiklet sürücüsü yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, Kap Cami Mahallesi'nde meydana geldi.

Kent merkezi yönünde ilerleyen Mehmet Doğan idaresindeki 02 HL 116 plakalı otomobil ile Yusuf B. yönetimindeki 02 AAE 183 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün durumun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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