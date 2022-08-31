Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Alınan bilgiye göre kaza, Hocaömer Mahallesi’nde meydana geldi. R.D., idaresindeki 02 RA 404 plakalı otomobil ile M.Y., yönetimindeki 02 ABE 750 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.