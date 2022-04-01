Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Alınan bilgiye göre kaza, Eskisaray Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, V.Y., idaresindeki 02 AAZ 765 plakalı otomobil ile F.B., yönetimindeki 44 ABG 240 motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü F.B., kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan F.B'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.