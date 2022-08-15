Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

Alınan bilgiye göre kaza, Gölbaşı- Kahramanmaraş yolunun 20'uncu kilometresinde meydana geldi.

Gölbaşı yönünde ilerleyen Hopur mevkiinde Muhammet Tapar (47) idaresindeki 46 F 5296 plakalı motosiklet ile karşı istikametten gelen ve gelin aracını kullanan Mete Ç. idaresindeki HB CY 212 yabancı plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Muhammet Tapar, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Tapar, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tapar'ın cenazesi, yapılan işlemlerin ardından morga konuldu. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.