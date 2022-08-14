Otomobil ile çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı

Alınan bilgiye göre kaza, Sümerevler Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, Mertcan K., idaresindeki elektrikli bisiklet ile sürücüsü belirlenemeyen 06 AS 1326 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Mertcan K., yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralıya ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.