Otomobil beton bariyerlere çarptı: 1 ölü, 5 yaralı - Videolu Haber

Kaza, sabah saatlerinde Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da yakınlarını ziyarete giden Hüseyin P. (63) idaresindeki 02 LA 173 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Hüseyin P. ile yanında bulunan Sahra B. (31), Ayşe B. (56), Elif B. (4), Fatma Bahar B. (1), Hacı B. (63) yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine gelen AFAD, itfaiye ve sağlık görevlileri, yaralıları sıkıştıkları araçtan çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hacı B., doktorlar tarafından yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hacı B.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken diğer yaralıların tedavileri sürdürüldüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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