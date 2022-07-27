Ormanlık alandaki örtü bitkisi yangını

Alınan bilgiye göre yangın, merkeze bağlı Dağkuyucak köyü yakınlarında meydana geldi. Dağlık alandaki ormanlık alanda örtü bitkisi alev aldı. Dumanların yükseldiğini görenleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından ormanlık alandaki örtü bitkisinden çıkan yangın ağaçlara sıçramadan söndürüldü.