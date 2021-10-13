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Oltacılar balıkçıların ekmek teknesini talan ettiği iddiası

Adıyaman'da, balıkçılar tarafından Atatürk Barajı Göletine bırakılan torlar oltacı balıkçıları tarafından talan edildiği iddia edildi.

13 Ekim 2021 Çarşamba 14:34
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Oltacılar balıkçıların ekmek teknesini talan ettiği iddiası

Oltacılar balıkçıları isyan ettirdi

Adıyaman'da, Atatürk Barajı’nda  avlanan balıkçılar, olta kullanan insanların ağlarına zarar verdiklerini öne sürdü.

Merkeze bağlı Bağpınar Köyü Çoban Dede mevkiinde geçimini balıkçılık ile sürdüren Mahmut Turan, gece saatlerinde Atatürk Barajı Gölet’ine ağ gerdi. Sabahın erken saatlerinde ağlarını toplamaya gelen Turan, avlanmakta kullandıkları gereçlere zarar verildiğini gördü.

Tek geçim kaynağı balıkçılık olan Turan, ağlarının kesilmesi üzerine jandarma ve Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine inceleme yapan ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekmek teknelerine zarar veren kişilerin emeğe ihanet ettiklerini söyleyen Mahmut Turan, “Bizler gece geç saatlerde gelerek burada ekmeğimizin derdine düşüyoruz. Bu yapılan hainliktir. Bunu yapan iflah olmaz. Bu işin içinde benim ve çocuk çocuğumun emeği var. Yazık günah, bunca emek karşısında sabah geldiğimde durum görüldüğü gibi bir önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

 

Kaynak: PHA
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