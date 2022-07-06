Ölen köpeğinin başında dakikalarca gözyaşı döktü

Adıyaman’da bisikletin çarptığı köpeği ölen genç, köpeğin başında dakikalarca gözyaşı döktü. Gencin sözleri yürekleri burktu.

Olay, Adıyaman Yenipınar Mahallesi Harıkçı Caddesi üzerinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir gencin gezintiye çıkardığı köpeğe bisiklet çarptı. Köpek olay yerinde öldü. Terrier cinsi Mars isimli köpeği yoldan kaldırıma alan vatandaşlar, köpeğin yaşaması için masaj yaptı. Vatandaşlar bir taraftan köpeğe kalp masajı yaparken diğer taraftan Adıyaman Belediyesi ’patibulans’ ekiplerini arayarak nasıl bir müdahale yapılacağı yönünde bilgi aldı. Köpek sahibi genç, gözyaşları içerisinde “Mars bunu bana yapma” diyerek çaresiz bir şekilde köpeğine yapılan müdahaleyi izledi. Köpeğinin öldüğüne inanamayan genç, “Mars kalk oğlum”, “Abi ölmedi o” gibi sözler ile köpeğinin başında gözyaşı döktü. Gencin sözleri karşısında çevredekilerin yüreği burkuldu. Arkadaşları şahsı sakinleştirmeye çalışsa da çare etmedi.

iha