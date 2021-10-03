Okul servislerine sıkı denetim

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlük ile sorumluluk bölgesinde, 6 ekip ve 12 personelle öğrenci servislerine yönelik uygulama yaptı.

Ekipler tarafından okul çevrelerinde yapılan kontrolde 921 servis denetlenirken, 13 sürücüye ve tescil plakasına ceza işlemi uygulandı. 207 servis sürücüsüne ve tescil plakasına emniyet kemeri takmamaktan, sigortası bulunmayan 32 sürücü olmak üzere 259 sürücüye idari para cezası uygulanırken, 13 araç trafikten men edildi.