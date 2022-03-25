Öğretmen servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 1’i ağır, 7 yaralı

Alınan bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Kahta-Siverek karayolunun 11’inci kilometresinde meydan geldi.

Erikdere köyü yakınlarında öğretmen servisi olduğu öğrenilen Mehmet Yücekaya (28) yönetimindeki 02 AAR 986 plakalı minibüs ile Yasir Can (35) idaresindeki 02 ABV 390 plakalı hafif ticari araç yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Medet Solak (25), Kübra Yurtseven (26), Hacer Okay (32), Hatice Kübra Cengiz (27) ve Reşat Özdemir (36) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedaviye alınan yaralılardan Hacer Okay’ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: PHA