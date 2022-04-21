Öğrenciler karışım yaptıkları deterjandan zehirlendi - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Siteler Mahallesi’nde bulunan Emniyet Ortaokulu'nda meydana geldi. Okulun 6'ncı sınıfında eğitim gören ismi öğrenilemeyen bir öğrenci, evden getirdiği temizlik ürünleri ile teneffüs arasında sırasını temizleme istedi. İddiaya göre, öğrencinin döktüğü kimyasalların karışmasıyla ortaya çıkan gazdan sınıfta bulunan 10 öğrenci etkilendi. Durumu fark eden öğretmenlerinin çağırdığı ambulanslarla hastaneye kaldırılan öğrencilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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