Öğrenciler arasında kavga: 1 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, olay Yeni Mahalle'de meydana geldi.

Öğrenciler arasında bilinmeyen nedenden ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine tekme tokatlı kavgada 1 öğrenci yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kavga sonlandırıldı. Kavgada yaralanan 1 öğrenci ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan öğrencinin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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