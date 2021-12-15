Öğrenciler arasında kavga: 1 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, olay Yeni Mahalle’de meydana geldi. İki öğrenci grup arasında bilinmeyen bir neden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi vücuduna aldığı darbeyle yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Acil serviste tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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