Öğrenci servisiyle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, M.N., idaresindeki plakasız motosiklet ile plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen öğrenci servisi çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü M.N., yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından sürücü ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan M.N'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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