Öğrenci servisinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Videolu Haber

Ulucami Mahallesi'nde öğleden sonra meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmek isteyen Uğurcan G.’ye, Halil G. yönetimindeki 02 S 0441 plakalı öğrenci servis aracıyla çarparak ağır yaralanmasına neden olmuştu.

Ağır yaralanan çocuk 112 acil servis ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Uğurcan G., yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Uğurcan G'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga konulurken servis şoförü ise, gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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