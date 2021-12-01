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Odasında hareketsiz bulunan genç kız hayatını kaybetti

Adıyaman’da odasında yakınları tarafından hareketsiz halde bulunan 20 yaşlarındaki genç kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

01 Aralık 2021 Çarşamba 10:50
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Odasında hareketsiz bulunan genç kız hayatını kaybetti

Adıyaman’da odasında yakınları tarafından hareketsiz halde bulunan 20 yaşlarındaki genç kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahallede ikamet eden 20 yaşındaki Berfin Akdağ isimli genç kız sabah saatlerinde yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. Odasında ailesi tarafından bulunan genç kız, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Berfin Akdağ, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Berfin Akdağ’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrasında belirlenecek. Öte yandan Berfin Akdağ’ın yanında çok sayıda ilaç kutusu bulunduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: iha
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