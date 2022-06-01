Narkotik ekiplerinden okul önlerinde sıkı denetim - Videolu Haber

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki okulların önünde uyuşturucu ve madde satışı ve kullanımını önlemeye yönelik uygulama yaptı. Uygulama kapsamında okul önlerinde bekleyen kişiler ve bazı öğrencilerin çantalarında aranırken kimlik kontrolü yapıldı.

Narkotik köpeği Miror'nun da katıldığı uygulamada ekipler, şüphelendikleri araçları durdurarak didik didik aradı. Ekipler okul çıkışında öğrencilere uyuşturucu maddenin zararlarını hakkında bilgilendirme yapılırken öğrencilere şüpheli şahıs gördüklerinde ise polisi aramalarını istediler.

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