Motosikletten düşen genç kız yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, kaza Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi.

Kent merkezi yönünde ilerleyen Mehmet O. Y., idaresindeki 02 AAR 907 plakalı motosiklette yanında bulunan Şevval İ.K., (20) düşmesiyle yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan genç kadının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Haberin Videosu :