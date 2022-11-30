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Motosikletler ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'da, iki motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

30 Kasım 2022 Çarşamba 13:39
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Motosikletler ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre kaza, Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezi yönünde ilerleyen M.Y., idaresindeki 02 ACS 309 plakalı motosiklet ile H.K., idaresindeki 02 ACS 683 plakalı motosiklet, Y.D., idaresindeki 34 BU 1098 plakalı otomobille çarpıştı.  Kazada motosiklet sürücülerinden M.Y., ile arkasında yolcu olarak bulunan M.E.Ç., yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: PHA
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