Motosikletler çarptığı çocuğu bırakıp kaçtı

Alınan bilgiye göre kaza, Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü evin önünde oyun oynayan E.Ş'ye (7) çarparak olay yerinden kaçtı. Durumu fark eden vatandaşlar sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı çocuğa ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedavi altına alınan E.Ş'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olay yerinden kaçan sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.