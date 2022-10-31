Motosikletin yaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre kaza Altınşehir Mahallesi’nde meydana geldi. Yücel I., idaresindeki 02 HH 283 plakalı motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ali O’ya çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Yücel I., ile yaya Mehmet Ali O., yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahalesinin arından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: PHA