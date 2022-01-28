Motosikletin patladığı evde çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, olay gece geç saatlerde Kapcami Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu ailelerin kaldığı 2 katlı binanın alt katında plakası öğrenilemeyen motosiklet patladı. Patlama sonucunda evde yangın meydana geldi. Patlama ve alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binada bulunan 5'i çocuk 9 kişiyi tahliye etti. Ekipler 1 saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı. Sağlık görevlileri yaralanan 9 kişi ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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