Motosikletin çarptığı yaya yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, kaza, Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi.

Atatürk Caddesi üzerinde Hasan E., idaresindeki 02 ACC 824 plakalı motosiklet yolun karşısına geçmek isteyen Asya Ö'a (16) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Asya Ö., görenler durumu sağlık görevlilerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Asya Ö'nün sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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