Motosikletin çarptığı yaya yaralandı

Alınan bilgiye göre, kaza Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi.

Kent merkezi yönünde ilerleyen sürücüsü öğrenilemeyen 02 ABE 087 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen D. Y'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan D. Y'yi görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan D.Y'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürüyor.