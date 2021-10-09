Motosikletin çarptığı yaya yaralandı

Kaza, Altınşehir Mahallesi’nde meydana geldi.

Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet yolun karşına geçmeye çalışan A.Y. çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan A.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.