Motosikletin çarptığı çocuk yaralandı

Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi.Yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed Nasabi'ye plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet çarparak kaçtı. Yola savrulan Nasabi'yi görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Nasabi'nin sağlık durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olay yerinden kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.