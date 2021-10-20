Motosikletin çarpıp kaçtığı yaya yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Yeni Pınar Mahallesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan M.E’ye (32) sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosikletli çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan yaya, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaçan sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.