Motosikletin çarpıp kaçtığı çocuk yaralandı - Videolu Haber

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Emir A.'ya plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir kişi motosikletiyle çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaralanan çocuğu gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaza sonrası kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Haberin Videosu :