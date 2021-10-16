Motosikletin çarpıp kaçtığı çocuk yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Siteler Mahallesi’nde yolun karşına geçmeye çalışan 10 yaşındaki Z.Y’ye motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Z.Y’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza sonrası kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.