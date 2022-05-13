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Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı - Videolu Haber

Adıyaman’da motosiklet yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı, 2 kişi yaralandı.

13 Mayıs 2022 Cuma 16:31
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Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Alitaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Osman Kaya idaresindeki 27 AKN 437 plakalı motosiklet yolun karşına geçmeye çalışan Osman Kaya çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan iki kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: PHA
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