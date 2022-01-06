Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, olay Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi.

Yeşilyurt Caddesi üzerinde Zeynal A., idaresindeki 27 PR 895 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen ismi öğrenilemeyen yayaya çarptı. Kazada yaya ile motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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