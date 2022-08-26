Motosiklet hırsızlığına tutuklama

Kent merkezinde motosiklet çalındı ihbarı alan polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını ve görgü tanıkların ifadesine başvurdu. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada şüpheli kent merkezinde çaldığı motosikletle birlikte gözaltına alındı. Motosiklet sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli emniyetteki sorgulamasın ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.