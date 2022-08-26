Kent merkezinde motosiklet çalındı ihbarı alan polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını ve görgü tanıkların ifadesine başvurdu. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada şüpheli kent merkezinde çaldığı motosikletle birlikte gözaltına alındı. Motosiklet sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli emniyetteki sorgulamasın ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kaynak: PHA
Motosiklet hırsızlığına tutuklama
Adıyaman'da, gözaltına alınan park halindeki motosikleti çalan şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
26 Ağustos 2022 Cuma 13:43
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