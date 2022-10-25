Motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ve Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa çalışması sonucu merkez ve ilçede meydana gelen motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştiren M.G. ile R.D. olduğunu tespit etti. Şüphelilerin adreslerine yapılan baskın sonrası 6 adet motosiklet ile 2 adet şase numarası silinerek parçalanmış motosiklet ele geçirildi. Jandarma çalıntı motosikletlere el koyarken, gözaltına alınan M.G. ile R.D. jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Şahıslardan M.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, R.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.